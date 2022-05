Flavio Insinna, chi è la compagna: come si sono conosciuti. Ora il film A muso duro dove interpreta Antonio Maglio

15 maggio 2022 a

Ospite di Domenica In nel corso della puntata odierna, 15 maggio, Flavio Insinna racconterà la sua carriera da attore e presentatore tv, con un focus particolare sul film A muso duro, in onda domani lunedì 16 maggio in prima serata su Rai 1. La pellicola racconta la storia di Antonio Maglio, medico e ideatore dei primi giochi paralimpici nel 1960.

Affrontare la vita con determinazione e, quando necessario, a muso duro, "era un po’ la filosofia del dottor Maglio e casualmente anche un po’ la mia. Credo che sia anche un po’ anche quella di Flavio. Ci siamo rivolti a lui proprio perché aveva una sensibilità in questa direzione. Il dottor Maglio prendeva dei ragazzi che venivano abbandonati e che, nel giro di due anni, tra depressione e complicazioni, spesso morivano. Lui li portava nella natura, riapriva le finestre nel loro vivere, li spingeva a reagire, a guardare la vita a muso duro. Tutto questo ci ha portati a vedere le persone disabili all’interno della società, prima quasi ci si voltava dall’altra parte, c'è ancora tanto da fare, ma penso che sia stato fatto tanto", ha detto a RadioCorriereTv il regista Marco Pontecorvo.

Lato vita privata, il conduttore de L'Eredità è molto riservato. riservato. Negli anni scorsi era uscita la notizia della decisione dell'annullamento del matrimonio con la moglie Mariagrazia Dragani. In seguito, Insinna si è legato ad Adriana, una grande sportiva che i telespettatori italiani hanno già conosciuto proprio in tv, avendo partecipato ad Affari tuoi. I due non hanno figli, e lo stesso attore e condutture in passato aveva rivelato di non volerli nemmeno in futuro.

