Sandra Milo, chi è la musa di Federico Fellini. Età e carriera: tutti i matrimoni e gli amori

Sandra Milo è una delle attrici più celebri nel panorama del cinema italiano e non solo. Pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, Sandra Milo è nata a Tunisi nel 1933 e oggi ha 89 anni. Protagonista della settima arte negli anni Sessanta, ha preso parte a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l'Oscar.

Musa di Federico Fellini, in un recente passato si è pure lasciata andare ai dettagli sull'amore di certo non platonico, con il grande regista: "Il sesso con Fellini era sublime - ha raccontato in passato a Ciacci - Lo facevamo per ore sulla moquette verde o su un piumino, ma sempre in terra. Lui odiava il letto". Adesso, Sandra Milo è fidanzata con l’imprenditore Alessandro Rotaro, 51 anni.

In passato, per quanto riguarda la sua vita privata si è sposata per la prima volta a soli 15 anni, con il marchese Cesare Rodighiero. I due si sono separati dopo appena 21 giorni dal matrimonio e hanno ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota. Sandra Milo ha poi sposato il produttore greco Moris Ergas, da cui è nata Deborah. La Milo si è poi unita a Ottavio De Lollis e da questa unione sono nati Ciro e Azzurra. Nel 1990 si è sposata con Jorge Ordonez, anche se, come ha dichiarato lei stessa, quella relazione non è mai stata vera. Infine, quindi, l'amore per Alessandro Rotaro.

