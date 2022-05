Laura Pausini, i vestiti di Versace per la finale dell'Eurovision. Durante la serata il medley di cinque canzoni: ecco quali sono

14 maggio 2022 a

Per la serata finale dell'Eurovision, Laura Pausini è pronta ad indossare vestiti disegnati da Donatella Versace. Lo ha comunicato proprio la cantante su Instagram, postando tre foto in cui veste tre abiti in anteprima. "Siete pronti per la finale di @raieurovision stasera alle 21.00? Durante quest’ultima notte sul palco indosserò dei meravigliosi capi disegnati da @donatella_versace, realizzati dalle eccellenze di Atelier @versace. Grazie a @vogueitalia e @franragazzi per avermi dato la possibilità ancora una volta di presentarvi in anteprima gli abiti che mi accompagneranno durante la serata. Questa sera canterò per voi un medley di 5 brani in una versione mai ascoltata prima, vi aspetto puntuali! Sarete con me?".

Ma quali sono questi cinque brani che verranno cantanti da una delle voci più amate dal pubblico italiano e mondiale? La Pausini, secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, proporrà un medley dei suoi successi cambiandosi d’abito: passerà dall’arancione al bianco, poi il blu, il giallo e il nero. Le canzoni saranno: “Benvenuto”, “Io Canto”, “La Solitudine”, “Le cose che vivi” e l’ultimo singolo “Scatola”. In scaletta prima della 22esima canzone, l’artista intonerà anche a cappella “Nel blu dipinto di blu” per un omaggio speciale a Domenico Modugno.

