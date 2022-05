A sua immagine, dieci nuovi santi canonizzati da Papa Francesco. Chi era Charles De Foucauld

14 maggio 2022 a





Nella giornata televisiva di domani, domenica 15 maggio, nuovo appuntamento con A Sua immagine, in onda alle 9.40 su Rai 1. Dieci nuovi Santi. Papa Francesco canonizzerà uomini e donne vissuti perlopiù tra il 1700 e il 1900, ma anche tra il 1500 e il 1600: tutti, esempi fulgidi di amore per Gesù e per i poveri. Tra questi Charles De Foucauld che nel 1905 andò ad abitare nel cuore del Sahara, a Tamanrasset. Povero tra i poveri per fedeltà alla sua vocazione di imitare la vita nascosta di Gesù a Nazareth che si era fatto piccolo per dare un volto umano a Dio, Charles si fa piccolo tra i poveri per rivelare il volto di un Dio che è Amore: “Amarci gli uni gli altri, come Gesù ci ha amati, è fare della salvezza di tutte le anime l’opera della nostra vita, donando, in caso di necessità, il nostro sangue per lui, come l’ha fatto Gesù”. L’amore lo spinge fino a dare la sua vita il 1°dicembre 1916, assassinato da razziatori, in una spoliazione estrema. Lorena Bianchetti, in attesa della messa che da San Pietro eleverà agli onori degli altari i dieci beati, ne parlerà con don Luigi Verdi, fondatore della comunità di Romena.

