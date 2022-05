E' morto Fred Ward, l'attore dei ruoli da duro. Aveva 79 anni

14 maggio 2022 a

E' morto all'età di 79 anni l'attore statunitense Fred Ward, ricordato come protagonista del film cult Il mio nome è Remo Williams, oltre che per le sue parti in ruoli da duro in diverse altre pellicole come The Right Stuff, The Player e Tremors. E' stato il suo addetto stampa Ron Hofmann a dare la notizia e spiegare che Ward è morto domenica scorsa, senza rivelare nessuna causa o luogo del decesso, secondo i desideri della famiglia. Ward ha vinto un Golden Globe ed è stato premiato al Festival del cinema di Venezia per la sua interpretazione in America Oggi di Robert Altman.

