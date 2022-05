Maneskin, cosa ha fatto Damiano? Il cantante è arrivato a Torino con le stampelle. La band si esibirà con Supermodel, il nuovo singolo

14 maggio 2022 a

Tornano sul palco dell'Eurovision Song Contest da vincitori: i Maneskin questa sera, sabato 14 maggio, torneranno a dare spettacolo in Italia. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2021 con Zitti e Buoni e la partecipazione, con annesso trionfo, alla manifestazione continentale, la band romana infiammerà ancora una volta il pubblico con le loro esibizioni.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio - questi i nomi dei componenti del gruppo - suonano assieme dal 2016. Dopo il secondo posto a X Factor 2017 la loro carriera è definitivamente decollata. Firmano un contratto con la Sony Music, con cui pubblicano l'Ep Chosen e, nel 2018, l'album di debutto Il ballo della vita, che li porta al successo internazionale. Nel 2021, dopo la vittoria a Sanremo, pubblicano il secondo album Teatro d'ira - Vol. I. Il successo all'Eurovision ha permesso ai Maneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche e arrivando anche negli Usa. A novembre 2021 hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, mentre di recente si sono esibiti al Coachella, con Damiano che si è esposto in prima persona sulla guerra urlando in diretta "Fu** Putin", mandando in visibilio il pubblico.

Ieri, intanto, è uscito il nuovo singolo. Si chiama Supermodel ed è stato scritto a Los Angeles con l'acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team. La band ha inoltre appena raggiunto quota un miliardo di stream per la loro hit ’Beggin. "Abbiamo scritto ’Supermodel’ dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles - racconta la band -. A volte ci ha sorpreso e allo stesso tempo intrigato, il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio ’Supermodel’: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai". Il brano sarà cantato proprio durante l'Eurovision a Torino. Nel capoluogo piemontese, Damiano è arrivato in stampelle per via di una brutta storta rimediata giovedì a Londra mentre girava un videoclip: "Stavo correndo e sono scivolato", ha detto. Per questo motivo, questa sera potrebbe andare in scena un'esibizione diversa dal solito.

