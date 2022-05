Cesara Buonamici si è sposata a 65 anni. Pochissimi invitati vip e un assente di lusso. La foto

14 maggio 2022 a

Cesara Buonamici si è sposata allì'età di 65 anni. Ovviamente come sempre accade per i matrimoni di personaggi del mondo della televisione o dello spettacolo, il gossip è al centro dell'attenzione. Chi era presente e chi no alla cerimonia, considerato che era una celebrazione per pochi intimi? Di sicuro c'era Joshua Kalman, medico, compagno storico con cui la giornalista del Gruppo Mediaset, uno dei volti più noti e più apprezzati della televisione italiana, vive da quando aveva 24 anni. Dopo oltre quarant'anni trascorsi insieme, dunque, la coppia ha voluto rendere ufficiale l'unione.

Il matrimonio è stato celebrato a Fiesole, città di origine di Cesara Buonamici. Nella sua carriera la giornalista è stata tra i protagonisti di una grande impresa televisiva: insieme ad Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Emilio Carelli e altri colleghi, di fatto ha dato vita al Tg5. All'inizio degli anni Novanta furono proprio loro a trasformare in vincente una delle tante scommesse di Silvio Berlusconi. Attualmente viene dato per scontato che il Tg5 sia uno dei principali telegiornali italiani, ma in quel momento storico fu una sfida temeraria quella lanciata alla televisione di Stato e al Tg1. Tornando al matrimonio, non era presente Enrico Mentana, oggi direttore del TgLa7. Era impegnato nella moderazione di un dibattito pubblico a cui hanno partecipato Enrico Letta, Carlo Calenda e Antonio Tajani.

C'era invece l'attuale direttore del tg, Clemente J Mimun, altro storico collega di Cesara Buonamici. Tra i presenti anche il principe Emanuele Filiberto, l'allenatore Cesare Prandelli, l'imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti, il generale Leonardo Tricarico (con cui la Buonamici condivide spesso, nelle ultime settimane, le ospitate a Stasera Italia su Rete 4) e il fotografo Mario Sestini. La festa vera e propria si terrà mercoledì a Roma, un ricevimento per un centinaio di persone alla Terrazza Borromini. A Fiesole ha sede l'azienda di famiglia di Buonamici che produce olio d'oliva.

