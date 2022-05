Tg2 Storie stasera sabato 14 maggio su Rai 2. Le anticipazioni e i servizi

14 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv, sabato 14 maggio, su Rai 2 dalle ore 23.45 appuntamento con Tg2 Storie, subito dopo Tg2 Dossier. Si parte con l’approfondimento “Sola in guerra”. La piccola Masha, sopravvissuta ai bombardamenti di Sumy. La famiglia sterminata, ora accudita dalla madrina. Poi il servizio “Senza identità”. La testimonianza di una donna ucraina, trasferitasi in Russia e poi definitivamente in Italia. “Un dramma e una vergogna” dice del conflitto, non so più chi sono. E ancora, “150 anni di Anton Dhorn”. Lo storico acquario di Napoli. Alla scoperta del mondo sott’acqua e della salvaguardia dei preziosi cavallucci marini. Seguirà “La fine è il mio inizio”. Nei luoghi dello scrittore Tiziano Terzani che al figlio raccontò sulle montagne di Pistoia il senso della vita. Nuova edizione dedicata ai ragazzi. Sarà poi la volta di “Mani in pasta”. È di Spoleto il più giovane chef della pinsa romana certificata. Una storia d’amore nata da piccolo. Subito dopo il servizio “Torino incantata”. Compie 50 anni il circolo amici della magia che intrattiene e stupisce: oggi spazio anche agli show a distanza ravvicinata e alla lettura di 5mila volumi della biblioteca. A seguire “Museo LGBTQ”. Il primo del Regno Unito. Inaugurato a Londra celebra le storie, i protagonisti e i luoghi della società contemporanea. Incuriositi e soddisfatti i primi visitatori. Infine, “Vino che parla”. Le bottiglie dotate di dispositivi per ascoltare musica e romanzi d’autore. L’ultima frontiera della cultura enologica. Di tutto di più, dunque, come sempre nel programma settimanale del Tg2.

Un giorno in pretura, il racconto dell'omicidio di Marta Russo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.