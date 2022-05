La strage di Capaci, stasera in tv sabato 14 maggio a Tg2 Dossier: chi fu a voler morto Giovanni Falcone?

14 maggio 2022 a

Stasera in tv, sabato 14 maggio, dalle ore 23 su Rai 2 nuovo appuntamento con Tg2 Dossier. Strage di Capaci. "Dopo 30 anni" è titolo. Tre decenni dopo il massacro dell'autostrada. Quei terrificanti minuti, quei giorni e gli anni precedenti della vita del più importante giudice antimafia, vengono raccontati attraverso le voci di chi lo ha conosciuto direttamente e di chi ha ereditato i suoi insegnamenti. Lunga la lista delle persone intervistate: da Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato da cosa nostra, a Salvo Andò, ex ministro della Difesa e amico del giudice. Da Alfredo Morvillo, ex procuratore di Trapani e fratello di Francesca, anche lei magistrata e moglie di Falcone, alla scrittrice Marcelle Padovani che ha scritto “Cose di cosa nostra”, l'unico libro in cui Falcone racconta che cosa è davvero la mafia siciliana. E ancora: la testimonianza piena di dolore di Angelo Corbo, uno dei sopravvissuti dell’attentato. La perseveranza di Tina Montinaro vedova di Antonio, caposcorta di Falcone. E infine la domanda regina: fu solo la mafia a volerlo morto? Sul punto le opinioni, tra le altre, dell’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato e del professore emerito di diritto penale all'Università di Palermo, Giovanni Fiandaca. Tg2 Dossier verrà riproposto in replica anche domenica 15 maggio intorno alle ore 10.

