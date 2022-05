Cristina Chiabotto di nuovo incinta, chi è il marito Marco Roscio: hanno già una figlia. Miss Italia, Ballando con le stelle e la pubblicità con Del Piero

14 maggio 2022 a

Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004 e, successivamente, showgirl tra le più amate in Italia, sarà ospite della puntata di oggi - sabato 14 maggio - di Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, va in onda su Canale 5 a partire dalle 16,30.

La Chiabotto, diventata mamma il 7 maggio 2021 di Luce Maria, è nuovamente incinta: lo ha annunciato lei stessa su Instagram il giorno di Pasquetta. "Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro, più la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa", ha scritto su Instagram, dando la notizia della nuova vita che entrerà nella famiglia composta da lei e da Marco Roscio. Qualche giorno dopo ha festeggiato il primo compleanno della figlia Luce. "Ricordo ogni istante di un anno fa, di quel giorno pieno di emozione, agitazione e tanta voglia di averti tra le nostre braccia", ha scritto Chiabotto sui social per la primogenita. Con Roscio l'amore è nato nel 2017: entrambi tifosi della Juventus, si sono conosciuti allo Stadium e, a settembre del 2019, sono convolati a nozze.

Nata a Moncalieri, in provincia di Torino nel 1986, Cristina Chiabotto inizia la carriera nel mondo dello spettacolo nel 2004, anno in cui vince il concorso di Miss Italia. Prende parte a numerosi spot - il più famoso quello di Uliveto e Rocchetta con Alessandro Del Piero - e programmi televisivi, tra cui Ballando con le stelle, vincendo la seconda edizione in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Durante questa esperienza conosce l'attore Fabio Fulco, con il quale è stata legata sentimentalmente dal 2005 al 2017. Tra i vari programmi che ha condotto ci sono Le Iene e il Festivalbar.

