Dario Schirone e l'amore per Sissi: la cena a San Valentino. Chi è il ballerino uscito da Amici

Nuovo appuntamento con Verissimo anche oggi, sabato 14 maggio, a partire dalle 16,30 su Canale 5. Nel programma, condotto da Silvia Toffanin, ci sarà anche Dario Schirone, il ballerino eliminato in semifinale ad Amici, che racconterà la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, dove tra l'altro ha anche trovato l'amore per Sissi.

Schirone, 18 anni, è nato a Manduria, in provincia di Taranto , ma vive a Lizzano con la sua famiglia. Dario ha mosso i primi passi nella danza da piccolissimo; fin da quando aveva 6 anni le sue giornate si dividevano tra scuola e danza, e, insieme ai suoi genitori ha fatto molti sacrifici per portare avanti la sua passione e inseguire il suo sogno di partecipare ad Amici. Arrivato nella scuola di Maria De Filippi lo scorso ottobre, è entrato a far parte del team capitanato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che l'ha voluto fortemente nella sua squadra. Il ballerino, durante il daytime, aveva dimostrato il suo talento nel modern, e la sua versatilità negli altri stili di danza - riuscendo ad aggiudicarsi anche il primo posto in classifica al termine di diverse sfide interne di ballo - fino a ottenere a febbraio l'accesso al serale.

Per quanto riguarda la vita privata, come detto, Dario ad Amici ha trovato l'amore per Sissi. Il loro iniziale rapporto di amicizia si è evoluto col passare del tempo, e dopo alcuni dubbi e incertezze i due finalmente si erano lasciati andare, scoprendo che i loro sentimenti si stavano trasformando in qualcosa di più profondo. "Sissi mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente", aveva raccontato Dario a Luigi. A dicembre Sissi, 23 anni, aveva manifestato i suoi sentimenti a Dario: "Ho ammesso a me stessa che mi piaci davvero, nonostante ti abbia trovato ogni difetto possibile e immaginabile, mi dicevo che eri troppo piccolo, che non potevo stare con te e che questo non era il posto giusto per vivere questa storia. Se prima avevo dei dubbi, ora non ne ho proprio più", aveva detto la cantante al ballerino. "Ora sono felice, come non lo ero mai stata prima", aveva concluso Sissi, che aveva poi vissuto in libertà il rapporto con il ballerino. La coppia aveva poi vissuto romantici momenti in casetta: in occasione di San Valentino, Dario - che aveva presentato Sissi anche a sua madre nel corso di una telefonata - aveva organizzato una cena a sorpresa per la cantante. Ad aprile Dario aveva parlato con Maria De Filippi del suo rapporto con Sissi: "Quando è arrivata in casetta tutta sorridente ho detto ad Albe: Questa ragazza mi piace... perché era così trasparente e genuina". "Lei è proprio buona. Un'altra volta in cui ho avuto chiari i miei sentimenti era quando eravamo al piano ed ero preso male. Lei aveva iniziato a suonare il pianoforte ed era troppo bella", aveva aggiunto il ballerino.

