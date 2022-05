Linea Verde Life oggi sabato 14 maggio, fa tappa a Bolzano

14 maggio 2022 a

Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, nella puntata di Linea Verde Life, in onda oggi, sabato 14 maggio alle 12.30 su Rai 1, percorrono il territorio della provincia di Bolzano. La bella stagione è sempre un invito a immergersi in paesaggi e panorami. Proprio a primavera, il territorio di Bolzano indossa una gamma di colori intensi, che sciolgono la neve e fanno esplodere fiori e gemme su prati e alberi. Durante la puntata di oggi, i conduttori visiteranno e racconteranno località e angoli davvero suggestivi. Materie della puntata saranno: acqua e biodiversità, che forniranno l’occasione per approfondire tematiche come ricerca, nuove tecnologie, patrimonio verde, tradizione, sport all’aria aperta e valorizzazione. Tutto questo accompagnato da un’ampia pagina dedicata a prodotti ed enogastronomia con l’immancabile ricetta di Federica De Denaro, ispirata dal meglio che stagionalità e tipicità regionali offrono. Sarà l'occasione per conoscere meglio uno dei territori più suggestivi e particolari del nostro Paese, ovviamente particolarmente amato dagli appassionati di montagna.

