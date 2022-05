Passaggio a nord ovest oggi su Rai 1. Le anticipazioni del viaggio di Alberto Angela

14 maggio 2022 a

Alla scoperta del mondo della ceramica e non solo, oggi, sabato 14 maggio, su Rai 1 alle ore 11.20, grazie ad Alberto Angela, nella puntata di Passaggio a nord ovest. Come può un pugno di argilla trasformarsi in un capolavoro da ammirare per secoli? Il viaggio di oggi inizia da Montelupo Fiorentino, che è stato uno dei centri di produzione della ceramica più importante del Rinascimento non solo d’Italia, ma dell’intero bacino del Mediterraneo.

Oltre alla ceramica, il Canale Reale della Linguadoca, che con la Rivoluzione Francese assumerà il nome di “Canal du Midi”, è stato il più grande cantiere del Re Sole dopo la Reggia di Versailles. Realizzato per collegare l’Atlantico al Mediterraneo, evitando ai francesi di pagare pesanti dazi agli Spagnoli, è lungo circa duecentoquaranta chilometri ed è uno dei più antichi canali d’Europa ancora in funzione. Nel 1996 il Canal du Midi è stato dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

Het Loo, il palazzo della Casa Orange, circondato dal sontuoso parco barocco di seicentocinquanta ettari, è un vero angolo di Paradiso ad Apeldoorn, in Olanda. Ideato nel 1685 dall’architetto e scultore olandese Jacob Roman, fu residenza reale dei Sovrani della dinastia Orange-Nassau d’Olanda. I restauri degli ultimi decenni hanno cercato di rivelare la bellezza dei giardini come erano alle origini, grazie a progetti e disegni originali del tempo. Le vette dell’Himalaya sono state tra gli ultimi luoghi al mondo in cui l’uomo si è insediato. Gli studi di genetica infatti hanno rivelato che gli esseri umani hanno bisogno di uno speciale adattamento genetico per sopravvivere e vivere permanentemente ad elevate altitudini. Scalando le pareti rocciose a picco, una squadra di alpinisti e scienziati insegue gli indizi per scoprire quando siano arrivati i primi abitanti, da dove venissero e come si siano adattati per sopravvivere in alta quota. Una puntata che, come al solito, si annuncia interessante e ricca di spunti.

