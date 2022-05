L'Eredità, Paola vince 37.500 euro nella puntata del 13 maggio 2022: la campionessa si conferma e trionfa

13 maggio 2022 a

Puntata di festa quella di oggi - venerdì 13 maggio 2022 - a L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Paola si conferma campionessa ma soprattutto vince 37.500 euro al gioco finale della Ghigliottina. Davvero una gran bella soddisfazione quella per la concorrente originaria di Napoli, laureata in Scienze Biologiche e informatrice farmaceutica per poi decidere di dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Stesso di triello della precedente puntata, oggi, con Davide, Marcello e la campionessa in carica Paola che si sono sfidati. Le due risposte decisive (03-03-2030 sarà la prossima data palindroma e i berberi vincono in Africa Settentrionale) sono una beffa per Davide che azzecca la prima e sbaglia la seconda lasciando campo libero a Paola.

Alla Ghigliottina la campionessa inizia con un montepremi di 150mila euro poi dopo due dimezzamenti gioca per 37.500 euro. Le parole "da legare" sono venere, regalo, borsa, pallacanestro e biancheria. Paola tenta la via del successo con cesto ed è l'intuizione giusta che vale doppia considerato che inizialmente aveva scritto cesta per poi correggere al maschile: la scelta giusta.

