Vitalia, Alessandro Giuli alla scoperta degli antichi riti delle acque stasera venerdì 13 maggio su Rai 2

Stasera in tv, venerdì 13 maggio, su Rai 2, a partire delle ore 23.45, secondo appuntamento con Vitalia – Alle origini della Festa. Alessandro Giuli conduce i telespettatori alla scoperta degli antichi riti delle acque e gli esseri divini che personificano le loro virtù. Divinità e riti che come le acque hanno mutato forma assumendo le sembianze di feste e culti cristiani, come la Madonna delle Acque o la Madonna dei Bagni in Campania, o quello di Santa Felicita in Irpinia. Culti, spiega la produzione, che confermano tuttavia il potere purificatore e taumaturgico delle acque.

Alessandro Giuli inizierà il viaggio dalla città che Gregorovius definì la Pompei del Medioevo: Ninfa, situata alle pendici dei monti Lepini, dove i romani dedicarono un culto a un’antica sorgente, quella del fiume Ninfa, perché - come ammonisce Seneca - non esistono fonti che non siano sacre. Ninfa, nella verde pianura sovrabbondante di acque, nel secolo scorso fu trasformata dalla nobile famiglia Caetani in un magnifico giardino di fama internazionale. Giuli andrà poi in Irpinia, dove i discendenti dei popoli Sanniti, gli Irpini adoratori del lupo, venerano una santa che ha il potere della fecondità e della guarigione. Proprio negli stessi luoghi, la valle d’Ansanto già nota a Virgilio, dove era venerata Mefite, dea delle acque e della fecondità.

I geni del luogo condurranno il conduttore e gli spettatori al cospetto della dea, nella sua dimora a Rocca San Felice, in un paesaggio lunare ribollente di acque e vapori letali.Il conduttore si immergerà fra le acque impetuose delle cascate del fiume Calore, sui monti Picentini, nel cuore della Campania, per tornare poi nel Lazio virgiliano, fra laghi di zolfo e grotte oracolari, per conoscere il dio Fauno e la sua compagna Albunea. Alessandro Giuli concluderà il suo viaggio tornando a Ninfa: il luogo dove tutto scorre, come le linfe che abitano il corpo umano, e le anime in attesa di venire alla luce. Una puntata che si annuncia intensa e ricca di spunti.

