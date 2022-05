Tv7 stasera venerdì 13 maggio in seconda serata su Rai 1. Le anticipazioni

13 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 13 maggio, a mezzanotte su Rai 1 appuntamento con Tv7, settimanale di approfondimento a cura della redazione Speciali del TG1. Ovviamente la puntata si aprirà con il conflitto in Ucraina, ogni giorno sempre più crudele. La Russia non sembra disposta a sedersi al tavolo del negoziato e l’aggressione all’Ucraina diventa sempre più pesante. L'esercito di Vladimir Putin, però, non riesce a ottenere vittorie sul campo, anzi continua a collezionare umilianti sconfitte e gravi perdite. Nel corso di Tv7 verrà proposto il diario di guerra dell'inviata al fronte: il dolore dei civili e la lotta per la sopravvivenza.

Non solo il conflitto, ma anche la solidarietà. Reportage da Chisinau, in Moldavia, dove è stato organizzato il centro di accoglienza più grande del Paese per dare rifugio alle migliaia di sfollati che arrivano dall’Ucraina. Sarà raccontata, inoltre, la storia di Karina, fatta di coraggio e di tenacia: le bombe hanno distrutto la sua classe e lei, arrivata in Italia, continua a studiare con la didattica a distanza insieme ai suoi ex compagni che sono sparsi nel mondo. Si approfondirà anche l’impatto delle sanzioni internazionali sui cittadini russi che hanno beni nel nostro Paese.

Tv7 non affronterà soltanto il tema della guerra in Ucraina. Annunciato un servizio su un viaggio in Libano, paese che vive la peggiore crisi economica della sua storia moderna alla vigilia delle elezioni parlamentari che sono in programma per la giornata di domenica. E ancora: un cambiamento epocale, le storie di chi sceglie il cognome della madre. Durante lo speciale, spazio inoltre a un'icona della moda. I 90 anni di Valentino, raccontati da Giancarlo Giammetti: una vita insieme tra business e creatività. Infine le voci dall’Eurovision, la kermesse internazionale di musica che sta battendo in tv tutti i record di ascolti e che nella giornata di domani, sabato 15 maggio, decreterà il vincitore.

