Propaganda Live, stasera venerdì 13 maggio su La7. Jovanotti ospite d'onore

Anche stasera in tv, venerdì 13 maggio, su La7 appuntamento con Propaganda Live, il talk show condotto da Diego Bianchi detto Zoro. Come sempre attualità, ironia, musica e intense riflessioni in quello che è uno dei programmi più amati di La7. Anche questa sera non mancheranno il solito sguardo ironico sul presente e una riflessione su quanto sta accadendo in Ucraina. Ovviamente saranno presenti gli ospiti fissi di Zoro: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Memo Remigi. Sulla guerra tra Russia e Ucraina, aggiornamenti grazie alle immagini e alle testimonianze dell'inviata Francesca Mannocchi. Ma ovviamente si parlerà anche delle conseguenze del conflitto che stanno investendo il resto d'Europa e del mondo. Nel dibattito si cercherà di comprendere quali sono le reali intenzioni di Vladimir Putin e se davvero la guerra rischia di estendersi anche ad altri Paesi, cosa che ogni giorno sembra sempre più probabile, stando almeno a diversi osservatori.

A Propaganda Live stasera torna Andrea Pennacchi con un altro suo corrosivo monologo sull’attualità. Farà riflettere con le sue divertenti e ironiche parole anche Antonella Attili. Ma particolarmente atteso è soprattutto Jovanotti che si racconterà nel corso di una lunga intervista a Diego Bianchi, chiacchiererà dell’attualità con il suo sguardo sempre attento a quello che succede nel mondo. Ma soprattutto canterà insieme a Enzo Avitabile, presentando nuovi e vecchi brani e preparando il pubblico al Jova Beach Party di questa estate che si annuncia fin da ora un tour di successo.

Come tutti i venerdì, naturalmente saranno immancabili le strisce satiriche di Marco Dambrosio, Makkox, che come al solito dedica i suoi lavori ai temi del presente, non senza essere ironico e pungente. A concludere la Social Top Ten che mette in luce i post più divertenti o imbarazzanti degli ultimi giorni. Insomma una puntata che si annuncia intensa e davvero ricca di spunti.

