L'Isola dei Famosi, stasera in tv 13 maggio su Canale5: le anticipazioni. Confronto tra Estefania e Roger

13 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv - venerdì 13 maggio 2022 - torna l'appuntamento con L'Isola dei Famosi, il reality in onda dalle 21.40 su Canale5 e condotto da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti e Alvin invece nei panni di inviato.

Vladimir Luxuria, prima transgender a essere eletta al parlamento: quanto guadagna per fare l'opinionista

Nel corso della puntata, i naufraghi dovranno affrontare numerose sfide. Gli occupanti di Playa Sgamada torneranno in Palapa per prendersi una rivincita sugli ex compagni di avventura che li hanno voluti fuori dai giochi: chi avrà la meglio tra i due gruppi? Carmen Di Pietro verrà posta davanti a una tentazione, riuscirà a resistere? Inoltre, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo ma dovranno mettere alla prova la loro affinità e il loro spirito di collaborazione.Una tra Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. E proprio a Playa Sgamada sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Estefania Bernal e Licia Nunez si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori. Infine, spazio alle nuove nomination.

Luca Tommassini, "io sessualmente fluido". Carriera e vita privata del ballerino e coreografo

Come previsto poi l'arrivo di Beatriz Marino ha stravolto gli equilibri. Estefania Bernal ha deciso infatti di mettere in discussione il suo rapporto con Roger Balduino. La modella si isola dal gruppo e dice di sentirsi ferita: "Mi ha deluso tantissimo. Sono incavolata nera con lui. Dico basta. Roger, vai a fare in c...o. Questo è tutto questo che devo dirti". Estefania e Roger saranno protagonisti di uno nuovo confronto dopo le rivelazioni sul modello fatte da Laura Maddaloni.

Guillermo Mariotto, "ho amato una donna, ma era possessiva e mi fece capire che ero gay"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.