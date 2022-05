Quarto Grado stasera venerdì 13 maggio su Rete 4. Le anticipazioni

13 maggio 2022 a

E' una delle trasmissioni più seguite di Rete 4 e tutte le settimane, il venerdì, è in prima serata nella programmazione della tv del Gruppo Mediaset, con inizio intorno alle ore 21.25. Sarà così anche questa sera, venerdì 13 maggio. Stiamo parlando di Quarto Grado, il programma sui misteri italiani, gli omicidi e le notizie di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Di cosa si parlerà nella puntata di questa sera?

Il programma a cura di Siria Magri si apre con il giallo di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa circa un anno fa in provincia di Reggio Emilia. Le videocamere di sorveglianza, poste nei pressi alla sua abitazione, hanno evidenziato gli strani movimenti dello zio e dei cugini della ragazza, la sera prima della sua scomparsa. Stavano preparando una trappola? A che punto sono le indagini? E su chi si stanno concentrando in questa fase? Cosa hanno accertato gli inquirenti? Quarto Grado cercherà di fare il punto della situazione e di comprendere se ci sono novità, prendendo in considerazione anche le indiscrezioni. Il caso è ancora irrisolto.

Al centro della serata anche l'omicidio di Luigi Criscuolo, alias Gigi Bici, scomparso l’8 novembre e ritrovato il 21 dicembre, ucciso con un colpo di pistola al volto. Un omicidio circondato da molte stranezze, a partire dall’arma che avrebbe ucciso l’uomo: su questa non ci sarebbe il dna di Barbara Pasetti, la donna che è accusata di aver commesso il delitto. Ora la polizia vuole capire se sulla scena del crimine era presente una terza persona, oppure come mai il dna di quella che sembra aver sparato, sia scomparso dall'arma. Il caso non sembra ancora chiaro e la pista della terza persona coinvolta, viene battuta con decisione da parte delle forze dell'ordine che si stanno occupando dell'ennesimo mistero all'italiana.

