 Carolina Di Domenico, chi è: il marito Pierluigi Ferrantini, leader dei Velvet. Il lancio grazie a Disney Club

12 maggio 2022 a

a

a

Carolina Di Domenico fa parte del terzetto completato da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che - dietro le quinte - commenta l'Eurovision Song Contest che si sta svolgendo a Torino e condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Di tutti loro è la veterana della kermesse musicale dal momento che già nel 2018 è stata tra le conduttrici. A stretto contatto con la musica quotidianamente, tra vita privata e lavorativa, è stata anche tra la giuria del Festival di Sanremo, oltre a condurre il DopoFestival nel 2018 insieme a Edoardo Leo. Senza dimenticare che ha condotto The Voice of Italy nel 2013 insieme a Fabio Troiano, mentre insieme ad Andrea Delogu ed Ema Stockholma, ha seguito per Rai Radio 2 il Wired Next Festival del 2018.

Cristiano Malgioglio, il vero protagonista dell'Eurovisio: "se vince di nuovo l'Italia sfilo in perizoma"

Non solo musica però nella sua carriera. Tra i suoi lavori in tv, Di Domenico ha fatto parte anche del cast dell’ottava stagione di Un Medico in Famiglia, mentre nel 2006 ha l’onore di consegnare un premio a Robert De Niro nell’evento Steps and Stars, che chiude la prima edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Carolina è nata a Napoli e ha 43 anni. Dopo gli studi in Sociologia tramite un'agenzia di spettacolo ha partecipato ad alcuni spot pubblicitari. Poi ha recitato nella fiction televisiva Distretto di Polizia nell'episodio "Il sequestro" della seconda serie, e nel film "Eccomi qua" per la regia di Giacomo Ciarrapico. Poi si è lanciata conducendo la trasmissione Disney Club insieme a Giovanni Muciaccia per quattro stagioni, dal 1999 al 2003.

Gabriele Corsi, il matrimonio con una giornalista, il Trio Medusa e il tifo per la Lazio

Nella vita privata ha due figli con Pierluigi Ferrantini, leader dei Velvet. La coppia si è poi sposata ufficialmente la scorsa estate. La coppia lavora anche insieme, conducendo Rock & Roll Circus su Radio2. E' testimonial per la Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

Seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Ospite il trio Il Volo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.