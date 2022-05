Il Volo all'Eurovision: Piero Barone e Ignazio Boschetto sul palco, Gianluca Ginoble da casa per colpa del Covid

12 maggio 2022 a

Un'esibizione a suo modo unica quella che stasera - 12 maggio 2022 - andrà in onda all'Eurovision Song Contest quando - in occasione della semifinale - i ragazzi de Il Volo anziché nella canonica formazione di tre interpreti, si esibiranno in due. Con il terzo, Gianluca Ginoble, collegato da casa per via del Covid. Così Piero Barone e Ignazio Boschetto saranno in diretta da Torino e dall’Abruzzo invece si aggregherà Gianluca con l'aiuto della tecnologia.

Seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Ospite il trio Il Volo

Ma come sta Gianluca? "Mi dispiace vedere questa situazione", ha detto il cantante abruzzese "Ho lasciato il palco dell’ Eurovision e i ragazzi. Non poter vivere questa grande esperienza di vita davanti a milioni di persone è frustrante, ma mi fortificherà. Ho fatto un tampone prima di partire l’altro ieri ed ero negativo. Arrivo a Torino, prendo il volo da Roma, atterro e appena fatto un tampone arrivato in Arena mi dicono che ero positivo. Sono dovuto scappare di corsa e son tornato a casa". Come ha reagito Piero alla positività di Gianluca? "Quando è arrivata la notizia il nostro pensiero comune è stato che l’importante sarebbe stato portare a casa questo evento. È un periodo complicato e poteva accadere a ognuno di noi tre", ha detto. "È vero che la tecnologia aiuta, ma se non c’è l’obiettivo comune di portare avanti il nostro nome, di portare a casa un passaggio così importante, questo non potevamo farlo. I tecnici stanno facendo un grande lavoro ma a priori c’è il nostro rapporto e il nostro obiettivo comune".

Stasera Il Volo canterà la nuova versione di Grande Amore. "Abbiamo contattato il nostro amico Enrico Melozzi. Siamo abituati a sentire la versione originale di questo brano e non è semplice farne un’altra versione", ha aggiunto Piero. "Enrico Melozzi ha fatto un grande lavoro, quando ha mandato la canzone riarrangiata siamo rimasti sorpresi, complimenti a lui".

