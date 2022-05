Stasera giovedì 12 maggio su La7 torna Piazzapulita. Ospiti e anticipazioni

12 maggio 2022 a

a

a

E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa quella di Piazzapulita di stasera, giovedì 12 maggio, in programma su La7 a partire dalle ore 21.15. Corrado Formigli, le inchieste della sua redazione e i dibattiti intensi e spesso polemici con gli autorevoli ospiti, tornano protagonisti come tutte le settimane. Ovviamente argomento principe sarà ancora una volta la guerra in Ucraina che vede contrapposti da una parte la Russia e pochi alleati dietro le quinte e dall'altra il Paese invaso sostenuto dal resto del Mondo. La guerra sta logorando l'Ucraina, invasa brutalmente dall'esercito russo, ma sta mettendo a dura prova anche l'economia mondiale, costretta a fare i conti con una tragedia che nessuno si aspettava e tra l'altro nel pieno di una pandemia che ha ucciso milioni e milioni di persone.

Dritto e rovescio su Rete, anticipazioni e ospiti del programma di Del Debbio

Corrado Formigli dalla sua Piazza, continua a raccontare cosa sta accadendo nei territori in cui si combatte, ma anche le reazioni delle altre nazioni e le inevitabili conseguenze dal punto di vista economico e non solo. La guerra sta iniziando a diventare logorante per tutti e aumentano le pressioni per fermare i combattimenti, ma Putin non vuole fare un pazzo indietro. C'è davvero il rischio di una escalation nucleare come sostiene l'intenigence americana? Verranno coinvolti altri Paesi? La diplomazia riuscirà a trovare la strada per impedire che la tragedia e la disperazioni continuino a dilagare?

La strage di Bologna in seconda serata con lo speciale Una mattina d'agosto

Nel corso della puntata di questa sera, intervista a Murat Gabidullin, ex combattente del Gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare russa: l’uomo illusterà il suo punto di vista sulla guerra. Ospiti due leader del "campo largo progressista” Enrico Letta, segretario del PD, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Con loro Corrado Formigli farà il punto sull’alleanza possibile, sulla guerra e sulle posizioni che dividono i due partiti. Altri ospiti di stasera sono il fotoreporter Gabriele Micalizzi, rientrato dai territori occupati dai russi in Ucraina. E poi il giornalista dissidente russo Alexander Nevzorov e il sociologo Marco Revelli. In studio ci saranno anche Nunzia De Girolamo e il direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari oltre a Mario Calabresi, Alberto Negri e Alessandra Sardoni.

Volodymyr Zelensky intervistato in esclusiva da Bruno Vespa: stasera a Porta a Porta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.