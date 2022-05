Dritto e rovescio, stasera in tv 12 maggio su Rete4: anticipazioni e ospiti del programma di Del Debbio

12 maggio 2022 a

Stasera in tv - giovedì 12 maggio 2022 - consueto appuntamento con l'informazione e l'approfondimento di Rete4 con Dritto e Rovescio, il programma in onda dalle ore 21.20 e condotto da Paolo Del Debbio. In primo piano sempre notizie del conflitto in Ucraina e le ripercussioni che la guerra sta avendo anche nella quotidianità della vita degli italiani. Oggi si parlerà della visita del premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Poi di bonus da 200 euro appena varato dal Governo nel decreto Aiuti e della proposta di concedere le case agli abusivi a Roma.

Come da comunicato stampa: “la politica internazionale, con un’analisi sulle posizioni americane in merito al conflitto tra Russia e Ucraina e la visita del premier Mario Draghi dal presidente Joe Biden. Nel corso della serata, focus sul tema dell’invio di armi agli ucraini che continua a creare polemiche e spaccature nel Governo italiano. Spazio, inoltre, a un commento sul Decreto Aiuti che prevede, tra gli emendamenti, l’erogazione di un bonus di 200 euro per dipendenti e pensionati con reddito inferiore ai 35.000 euro. Infine, si parlerà della proposta di concedere, in alcuni casi, la residenza a chi occupa abusivamente le case arrivata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e che sta dividendo la giunta capitolina".

Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Davide Faraone, Maurizio Gasparri, Alessia Rotta, Gianfranco Librandi e Maurizio Lupi

