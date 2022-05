Una mattina d'agosto, stasera 12 maggio in tv lo speciale sulla strage di Bologna

12 maggio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 12 maggio, alle ore 23 Rai 3 ripropone in seconda serata Una mattina d'agosto, in occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Lo speciale fu realizzato in occasione dei quarant’anni della strage di Bologna. Dalla stazione, teatro della strage più drammatica del nostro dopoguerra, lo speciale ripercorre le storie di alcune delle vittime, la lunga vicenda giudiziaria, la scoperta di uno Stato nello Stato che ha condizionato il nostro recente passato e la grande risposta democratica della città e del Paese. Ospiti, testimonianze, le impressionanti immagini di repertorio e il racconto di Franco Di Mare per realizzare quello che, da oltre quarant’anni, è l’impegno a non dimenticare e a non accettare una verità ancora incompleta, anche se la recente condanna all’ergastolo di Paolo Bellini per concorso nella strage, ha contribuito a portare un po’ più di luce in una delle indagini più difficili della nostra storia giudiziaria. Fra i molti ospiti, Romano Prodi, Paolo Bolognesi, presidente Associazione 2 agosto 1980, il giudice Vito Zincani, lo scrittore Daniele Biacchessi e Alberto Guidetti de Lo Stato Sociale. Uno speciale da seguire, soprattutto per i più giovani che magari conoscono pochi dettagli di quella che fu una delle giornate più drammatiche della storia della nostra Repubblica.

