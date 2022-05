Porta a Porta giovedì 12 maggio, Volodymyr Zelensky intervistato in esclusiva da Bruno Vespa

12 maggio 2022 a

Quella di stasera in tv, giovedì 12 maggio 2022, è una puntata destinata a entrare nella storia di Porta a Porta, il programma televisivo di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, il talk più famoso e seguito della tv italiana. Per 48 minuti, infatti, ospite di quella che è stata definita la terza camera del parlamento italiano, sarà Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, in piena guerra con la Russia di Vladimir Putin che ha invaso il paese confinante, ucciso migliaia di civili, distrutto intere città. Vespa ha intervistato il leader dell'Ucraina che ha fatto il punto sul conflitto e lanciato nuovi appelli al mondo occidentale per cercare di fermare la folle guerra iniziata da Putin.

