Cristiano Malgioglio, la malattia: ha avuto un melanoma. Ora l'Eurovision, "se vince di nuovo Italia sfilo in perizoma"

Cristiano Malgioglio è un paroliere, cantante e personaggio televisivo, molto amato dal pubblico. In questi giorni - insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico - sta commentando live la diretta internazionale dell'Eurovision Song Contest condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. E si sta rivelando ancora una volta azzeccatissimo, sino a essere davvero il grande protagonista. "Non sarà facile avere un bis già quest'anno, dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se vincono Mahmood e Blanco sfilerò in reggiseno e perizoma" ha promesso Malgioglio.

Seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Ospite il trio Il Volo

Ma chi è Malgioglio? Originario di Ramacca, in Sicilia, 67 anni, ha scritto alcuni capolavori della musica italiana e il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Mina; per la tigre di Cremona, Malgioglio ha scritto alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Ancora ancora ancora e L'importante è finire. Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste di Genova, dove ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi dell’ambiente della musica e dello spettacolo, tra cui anche Gino Paoli e Fabrizio De André. Sempre per quanto riguarda la vita privata, Malgioglio si diletta in cucina; tra i suoi piatti preferiti, i tortellini e la pizza fatta in casa. In passato ha avuto un melanoma. Per superare la malattia Cristiano ha sempre dichiarato di essersi affidato alla fede nei momenti di difficoltà.

Tra le relazioni avute anche quella con un 38enne turco: "E' un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul - ha raccontato in una vecchia intervista -. Tra loro sarebbe avvenuto il classico colpo di fulmine. E' bello come il sole, adoro tutto di lui, soprattutto i denti, che sono bianchi come spicchi d’aglio, diciamo mandorle, va’", ha aggiunto con la sua consueta ironia. Cristiano Malgioglio, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 5, ha fatto parte della giuria di Tale e Quale Show.

