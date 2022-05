Giorgia Soleri, la malattia: endometriosi e vulvodenia. Chi è la fidanzata di Damiano David dei Maneskin

12 maggio 2022 a

Giorgia Soleri - fidanzata di Damiano dei Maneskin - ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. La giovanissima influencer - ma anche modella, attrice e scrittrice di poesie - ha recentemente pubblicato il suo libro intitolato La signorina Nessuno.

Ma chi è Giorgia Soleri? Classe 1996, seguitissima sui social (su Instagram vanta quasi seicentomila follower), nella sua biografia si definisce una femminista guastafeste oltre che la mamma orgogliosa di gatti. Ha raccontato la sua malattia e il percorso fatto in questi anni con l’endometriosi e la vulvodenia che l’affliggono da tempo. Ha anche subito un intervento. "Ho promesso a me stessa, e a quella ragazzina confusa, che non sarei mai più stata in silenzio e anzi, che ne avrei parlato sempre, anche a costo di risultare ripetitiva, noiosa, pedante" ha raccontato di se stessa e del rapporto con la malattia. Ha poi spiegato in una recente intervista: "Lintervento ha ampiamente diminuito la sintomatologia dolorosa legata all’endometriosi. ma ad oggi una cura definitiva ancora non c’è, gli anni di ritardo diagnostico continuano ad essere 7-10 pur colpendo una persona ogni dieci".

Da otto anni è fidanzata con Damiano David dei Maneskin: un rapporto solido e affiatato ma che i due gestiscono con molta riservatezza. Nel corso di questi anni non sono molte le foto condivise che li ritraggono assieme. Soleri pare sia anche la musa ispiratrice di un brano dei Maneskin, Coraline, che aveva portato alle lacrime Damiano dopo che il gruppo lo aveva eseguito a Sanremo. Parla di una ragazza che soffre di un dolore cronico.

