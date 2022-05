Pamela Villoresi, chi è l'attrice: carriera e vita privata. La morte del marito Cristiano Pogany

12 maggio 2022 a

Pamela Villoresi ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. L'attrice toscana è protagonista di Don Matteo 13 nel ruolo della madre della capitana Anna Olivieri.

Ma chi è Pamela Villoresi? Originaria di Prato, 65 anni, ha iniziato a lavorare in teatro fin da giovanissima. A 14 anni debuttò come protagonista nel Re nudo di Schwarz diretta da Paolo Magelli. All’età di 17 anni girò il Marco Visconti che la rese famosa al grande pubblico, e a 18 approdò al Piccolo Teatro di Milano da Giorgio Strehler, e partecipò con Jack Lang alla fondazione dell’Unione dei Teatri d’Europa. Ha recitato in più di 60 spettacoli di cui 5 con Strehler, e poi con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Mario Missiroli, Giancarlo Cobelli e Maurizio Panici, al fianco dei più grandi attori italiani. L’attrice ha anche girato 8 sceneggiati televisivi per la Rai. E’ stata docente di recitazione e poesia a Prato, Reggio Calabria, Lugano, Guastalla e Orbetello, ma anche direttrice artistica di alcuni festival

Nella vita privata è vedova del direttore della fotografia Cristiano Pogany - morto a 51 anni a causa di una malattia - da cui ha avuto tre figli: Eva, Tommaso e Isabel.

