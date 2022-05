Anni 20 notte, stasera giovedì 12 maggio in seconda serata su Rai 2

12 maggio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 12 maggio, alle 23.20 su Rai 2 nuovo appuntamento con Anni 20 Notte. Il programma condotto da Francesca Parisella con la presenza in studio di Alessandro Giuli. Tra gli ospiti di puntata: Lucio Caracciolo, Peter Gomez, Giampaolo Rossi, Lucia Capuzzi e Valerio Rossi Albertini. Nella prima parte della trasmissione, spiega la produzione, sarà affrontato il tema dell'aggravamento del confitto causato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, anche attraverso il "Diario di Guerra": collegamenti dai luoghi interessati e video inediti realizzati da Daniele Piervincenzi. Verranno analizzate, insieme agli esperti, le possibilità di un’escalation del conflitto e soprattutto la paura per l'eventuale utilizzo di armi nucleari. Nella seconda parte del programma Anni 20 Notte tornerà ad affrontare il discusso tema del Ddl Zan e di quanto questa legge influirà sulle prossime elezioni.

