Quante storie oggi giovedì 12 maggio su Rai 3: cosa dobbiamo aspettarci dal Covid? Le anticipazioni

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla pandemia da Covid? Anche se la pandemia ha allentato la sua morsa, la convivenza con il virus rischia di protrarsi ancora a lungo, soprattutto per quei pazienti che, seppure ufficialmente guariti, continuano a manifestare sintomi riconducibili all'infezione da Sars Cov 2. Come si spiega questo fenomeno? Cosa aspettarsi dalle prossime varianti? E quanto ci vorrà per debellare definitivamente questo virus? A questa e altre domande cercano di rispondere oggi in tv, giovedì 12 maggio, a Quante Storie, in onda alle 12.45 su Rai 3, le giornaliste scientifiche Agnese Codignola e Roberta Villa che da anni, attraverso le loro lauree in farmacologia e medicina, si occupano di divulgare una corretta informazione clinica. Entrambe saranno ospiti di Giorgio Zanchini.

