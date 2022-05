Monica Bertini e l'amore finito con Giovanni La Camera: ora una storia con Piero Ausilio? Chi è la giornalista: età, carriera e il siparietto con Ferrero

11 maggio 2022 a

a

a

Il Derby d'Italia che si giocherà questa sera, mercoledì 11 maggio, tra Juventus e Inter sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e sulle due piattaforme streaming Sportmediaset e Infinity. Mediaset, infatti, ha l'esclusiva della Coppa Italia e quindi, come di consueto, darà ampio spazio all'incontro con pre e post partita. Al timone dei due eventi c'è la giornalista Monica Bertini.

Juventus-Inter, il derby d'Italia assegna la coppa nazionale: chi sono i telecronisti

Nata a Parma nel 1983, dopo gli studi a Milano inizia la sua carriera da giornalista, approdando a Sportitalia dopo alcune esperienze in realtà locali. Passa quindi a Sky e, in seguito, a Mediaset, dove da alcuni anni conduce gli studi di pre e post partita. Simpatico un siparietto con Massimo Ferrero, all'epoca dei fatti presidente della Sampdoria. La Bertini chiese al Viperetta: “Presidente, ha detto che il calcio è donna. A quale attrice assomiglia la sua Samp?”. Il presidente nato a Roma ribatté così: “Somiglia a lei. Non è ancora un’attrice lei, ma lo diventerà. Sta girando il film della sua vita sul piccolo schermo, se poi vorrà un’esperienza sul grande schermo. Le offro io una parte, ma non diciamolo in giro“.

Giada Borgato, la prima donna a fare il commento tecnico del Giro d'Italia. L'amore per Eros Capecchi

Lato vita privata, la Bertini è stata legata a Giovanni La Camera, ex calciatore. “È durata dieci anni, non due, come ho letto su qualche giornale. Ho dei bei ricordi, è finita perché ci siamo scoperti essere come fratelli piuttosto che altro. Sono ancora molto legata a lui", aveva detto ai microfoni di Oggi. Adesso, secondo Dagospia, sarebbe esploso l'amore con Piero Ausilio: "Non una scappatella, non un flirt passeggero: una vera storia d'amore, assicurano i beninformati. L'unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D'Amico", ha scritto a febbraio Giuseppe Candela.

Ali Agca, l'uomo che tentò di uccidere Papa Giovanni Paolo II

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.