Atlantide, le anticipazioni della putata stasera in tv mercoledì 11 maggio su La7: l'intervista ad Ali Agca e gli ospiti

Classico appuntamento del mercoledì di La7, anche oggi 11 maggio torna una nuova puntata di Atlantide, il programma di approfondimento culturale nato nel 2002 e condotto, dal 2017, da Andrea Purgatori, in onda alle 21,15. Nel corso della serata andrà in onda l'intervista fatta a Istambul dal giornalista, storica firma del Corriere della Sera, ad Ali Agca, che 41 anni fa sparò a Papa Giovanni Paolo II. Tra gli obiettivi dei Lupi Grigi turchi che volevano eliminare Karol Wojtyla c’erano anche il segretario delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim, e la Regina Elisabetta. Agca ricostruisce quel 13 maggio 1981 e le complicità che gli consentirono di fuggire dal carcere dove era detenuto per l’omicidio di un giornalista e smentisce che con lui in Piazza San Pietro ci fossero altri complici.

Nella stessa puntata, oltre al racconto di quell’attentato che cambiò la storia della Chiesa e del mondo, il Diario di quest’ultima settimana di guerra con Dario Fabbri, Francesca Mannocchi, Marco Ansaldo, Elena Testi, Lorenzo Cremonesi e con la vignetta di Mauro Biani. All’interno della serata, il docufilm Attentato al Papa, con la ricostruzione realistica del tentativo dell’assassinio di Papa Giovanni II e il montaggio incalzante di filmati di repertorio. Insomma, una puntata appassionante e da vivere in prima serata su La7.

