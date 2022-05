Stasera in tv mercoledì 11 maggio, su Rete 4 Veronica Gentili conduce una nuova puntata di Controcorrente. Le anticipazioni

11 maggio 2022 a

Controcorrente torna questa sera, mercoledì 11 maggio, su Rete 4 in prima serata. Nuovo appuntamento dunque con il programma condotto da Veronica Gentili su temi di attualità, con dibattiti e analisi. All'indomani della parata del 9 maggio a Mosca, dove Vladimir Putin ha sferrato l'ennesimo attacco all'America e all'Occidente, in studio si tornerà a parlare della guerra in Ucraina, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. Oltre agli esperti e ai commentatori, uno degli ospiti della serata sarà il filosofo e linguista Noam Chomsky, con il quale si cercherà di analizzare la posizione dell'Italia in questo conflitto e il suo rapporto con gli Stati Uniti, anche alla luce della visita di Mario Draghi a Joe Biden. Nel corso della puntata verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte ucraino.

