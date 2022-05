Laura Freddi, chi è: le storie d'amore con Bonolis, Bossari e Galante, la figlia con Leonardo D'Amico. La carriera della showgirl: da Mediaset alla Rai

10 maggio 2022 a

Laura Freddi sarà tra gli ospiti della puntata odierna, martedì 10 maggio, di Oggi è un altro giorno. La showgirl verrà intervistata da Serena Bortone nel corso della trasmissione in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16.

Nata a Roma il 19 maggio del 1972 sotto il segno del Toro, è stata una delle veline di Striscia la Notizia e, nel 2016, ha preso parte al Grande Fratello Vip. Ha esordito nel 1992 in Non è la Rai, e poi negli anni ha preso parte a numerose trasmissioni tra Mediaset, Rai e La7. Nel 2015 è stata concorrente di Tale e quale show, mentre come detto nel 2016 ha preso parte al Grande Fratello Vip, classificandosi quinta con il 33% dei voti.

Per quanto riguarda la vita privata, il compagno di Laura Freddi è Leonardo D’Amico, fisioterapista che ha conosciuto intorno ai 40 anni. Nel 2018 i due sono diventati genitori della loro figlia Ginevra. La showgirl, infatti, ha sempre desiderato più di ogni altra cosa avere un figlio, ma per molto tempo non ci è riuscita, ed era anche stata costretta anche a un aborto al terzo mese di gravidanza. Ma con l’arrivo di Ginevra, la gioia ha spazzato via tutto quanto il dolore, come ha rivelato lei stessa a Chi in una vecchia intervista: "Se penso che solo un anno fa nella casa del Gf Vip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!", ha rivelato tempo fa. In passato è stata fidanzata anche con Paolo Bonolis, dal 1990 al 1995, mentre nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia dal quale si è separata nel 2008. Nel suo passato anche una storia con Daniele Bossari: "Io e lui abbiamo vissuto un legame impetuoso. Quando lui è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Il primo con Paolo Bonolis e l’altro con il calciatore Fabio Galante. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme, ma mi tradì, ferendo la mia fiducia", ha raccontato in una vecchia intervista a DiPiù.

