Michelle Hunziker, perché non è a Striscia la notizia stasera lunedì 9 maggio: è positiva al Covid. Al suo posto Valeria Graci: ecco chi è

Niente Striscia la notizia stasera, lunedì 9 maggio, per Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, infatti, è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid 19 e oggi non potrà condurre il tg satirico di Canale 5 insieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del programma ideato da Antonio Ricci - in attesa del risultato del tampone molecolare della Hunziker - torna in veste di conduttrice Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen. Graci aveva condotto Striscia in coppia con Gerry Scotti già in marzo per un paio di puntate.

Valeria Graci, nata a Milano nel 1980, è diventata famosa negli anni Duemila assieme a Katia Follesa. Le due infatti avevano formato il duo comico Katia & Valeria, che fino al 2012 hanno fatto aprte del cast di alcune trasmissioni tv, tra cui Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik. Nel 2012 la coppia si è sciolta e dal 2014 la Graci ha iniziato a collaborare con Striscia la notizia come inviata. Nelle estati del 2017 e 2018 è una delle conduttrici insieme a Arianna Ciampoli, Veronica Maya e Mariolina Simone del programma estivo in onda su Rai 1 Quelle brave ragazze.... Nel 2018 debutta come conduttrice radiofonica su RTL 102.5, successivamente conduce lo spazio radiofonico insieme a Manila Nazzaro dal lunedì al venerdì a Radio Zeta nella trasmissione Zeta a pois. Quest'anno aveva già condotto due puntate di Striscia la notizia assieme a Gerry Scotti, il 14 e il 15 marzo, in sostituzione di Fracesca Manzini.

Per quanto riguarda la vita privata, nel gennaio 2011 ha avuto un figlio con il marito Simon Russo, dal quale si è successivamente separata.

