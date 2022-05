Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, domenica 15 maggio le nuove puntate. Una anche in Umbria

09 maggio 2022 a

Conto alla rovescia per la stagione numero 8 di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, format legato al mondo del cooking tra quelli con maggiore successo della televisione. La prima puntata di questa nuova serie andrà dunque in onda domenica 15 maggio 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21.15, su Sky Uno. Come sempre il programma attraverserà la Penisola alla ricerca dei migliori ristoranti.

Le nuove puntate saranno 7 e Borghese andrà a conoscere alcuni dei migliori ristoranti di Friuli Venezia Giulia (Grado), Lombardia (Milano), Molise (Termoli), Piemonte (Torino), Umbria, (Gubbio), Sardegna (Alghero) e Veneto (Verona). Anche in questi casi i ristoratori si scontreranno sulle categorie cardine del format. Si tratta di: location, menu, servizio e conto. Alla fine di ogni pasto, i concorrenti daranno un voto da 0 a 10 ai colleghi. Il giudizio verrà espresso dopo aver esaminato il locale, le portate offerte in menù, il servizio del gestore e il personale di sala e dopo aver ricevuto il conto. A queste quattro si aggiunge la categoria Special, già introdotta da qualche stagione. Con la categoria Special, infatti, i ristoratori dovranno sfidarsi su un piatto comune, tipico del territorio protagonista della puntata. Ciascuno presenterà il piatto in base alla propria interpretazione, a volte in linea con la tradizione, altre in linea con l’innovazione.

Alla fine di tutti e quattro i pasti, i ristoratori si siedono attorno a un tavolo e, uno alla volta, alzano la cloche per scoprire il punteggio dato dai colleghi rivali. Alla fine del confronto, che spesso sfocia anche in acceso scontro, Borghese ricorda loro che "nulla è ancora deciso". Sì, perché alla classifica parziale vanno aggiunti i voti del conduttore, che possono "confermare o ribaltare" il risultato finale. Va ricordato che al giudizio dello chef contribuisce anche l’ispezione delle cucine condotta prima del servizio. Il vincitore sarà colui il quale avrà totalizzato il maggior numero di punti. Il montepremi in palio è il titolo di miglior ristorante della località protagonista della puntata insieme a un contributo economico da investire nell’attività.

