Isola dei Famosi, stasera in tv 9 maggio su Canale5: le anticipazioni. Chi rischia l'eliminazione

Stasera in tv - lunedì 9 maggio 2022 - su Canale5 va in onda la quindicesima puntata de L'Isola dei Famosi (dalle ore 21.40). A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Le Conquistadoras - arrivate da pochi giorni - si sono integrate nel gruppo ma, nel corso della puntata, i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash e la perdente dovrà spostarsi a Playa Sgamada. Per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo. Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni si affronteranno in un duello per vincere una cena in riva al mare al tramonto. Alessandro riuscirà a vincere e conquistare così la sua libertà? Una tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori. Infine, spazio alle nuove nomination.

Molto convincente sin qui l'apporto di Luxuria come opinionista. In una recente intervista ha raccontato: "Nel 2008 sono stata naufraga e se Belen è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me, che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi. Da Jeremias e Gustavo mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione”.

