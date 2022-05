Stasera in tv lunedì 9 maggio, su Rai 2 c'è Made in Sud: le anticipazioni e gli ospiti. Torna Clementino dopo il Covid

09 maggio 2022 a

Nuovo appuntamento con Made in Sud questa sera, lunedì 9 maggio, su Rai 2 in prima serata. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, torna lo show comico condotto da Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. Sul palco tornano Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga. Uno dei programmi televisivi più amati dai telespettatori negli ultimi anni va quindi in onda sul secondo canale della tv di stato per far passare una serata tra risate e spensieratezza a coloro che si sintonizzeranno su Rai 2. In più, oggi tornerà anche Clementino, dopo che la settimana scorsa era in collegamento da casa per via della positività al Covid 19.

Ospite di questa settimana: Enzo Dong il rapper napoletano classe 1990 nato e cresciuto tra le periferie di Scampia e Piscinola e reso celebre da brani come “Higuain” e “Secondigliano Regna”. Tra gli artisti in scena anche Paolo Caiazzo e una crew di artisti provenienti da Puglia, Calabria, Lazio, Sicilia e naturalmente la Campania per una serata arricchita da momenti musicali e balletti con le coreografie firmate da Fabrizio Mainini. Le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri che ha curato e scritto anche la sigla del programma cantata da Edoardo Bennato, Franco Ricciardi, Rocco Hunt e Clementino.

Oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico per portare al pubblico tre ore di spensieratezza: gli Arteteca; il trio dei Gemelli di Guidonia; i monologhisti Simone Schettino con le sue riflessioni sull’attualità, Ciro Giustiniani e Maurizio Battista. E ancora: Mino Abbacuccio con il personaggio Ciruzzo e Mariano Bruno col tormentone “Totore t’ ‘o truove“. Spazio poi al trio Caputo – Ceruti – D’Ausilio che portano in scena spaccati di vita quotidiana con divertenti sketch e il duo formato da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato con il tormentone “Otakkiò & Otammé”. Insomma, una puntata tutta da vivere su Rai 2.

