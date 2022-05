Pippo Santonastaso, chi è l'attore spalla di Villaggio e Celentano. La coppia con il fratello Mario e la sorella campionessa di telequiz

09 maggio 2022 a

a

a

Pippo Santonastaso ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1. Con Serena Bortone chiacchiererà della sua carriera che ora lo vede nuovamente al cinema come protagonista delle pellicola Vecchie canaglie di Chiara Sani. Un grande ritorno considerato che non appariva in una pellicola dal 2011.

Serena Bortone: "Nella mia vita sentimentale sbaglio sempre". La battuta a Oggi è un altro giorno

Ma chi è Santonastaso? Originario di Castel San Giovanni - località in provincia di Piacenza - 85 anni da compiere tra pochi giorni, la sua famiglia aveva origini napoletane. Attore e cabarettista - molto apprezzato soprattutto negli anni Settanta - è stato scoperto da Marcello Marchesi (lanciò anche Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato, Paolo Villaggio) in coppia con il fratello Mario, chitarrista, che faceva da spalla a Pippo. I fratelli Santonastaso, tra i primi esponenti della comicità di genere demenziale e precursori del cabaret, hanno mosso i primi passi al Derby di Milano e di seguito in televisione in numerosi programmi. Ha recitato al fianco di Lino Banfi, Paolo Villaggio e Adriano Celentano. Numerose anche le partecipazioni ad alcune delle fiction italiane di maggior successo: Un medico in famiglia, Casa Vianello, Distretto di polizia, Il maresciallo Rocca, L’ispettore Coliandro, Baciati dall’amore e Don Matteo 9.

Chiara Sani, chi è? Carriera e vita privata, ora anche regista: nel suo cast Andy Luotto e Andrea Roncato

Oltre al fratello Mario, morto lo scorso anno all'età di 83 anni, sua sorella Lucia è stata una campionessa del telequiz musicale Il musichiere. Il figlio Andrea è anche lui un attore.

Luca Tommassini, "io sessualmente fluido". Carriera e vita privata del ballerino e coreografo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.