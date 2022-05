Quarta Repubblica, stasera in tv 9 maggio su Rete4: l'analisi dei messaggi di Putin durante la parata militare

09 maggio 2022 a

Stasera in tv - 9 maggio 2022 - come ogni lunedì su Rete4 torna l'appuntamento con Quarta Repubblica il talk e programma d'informazione condotto da Nicola Porro (dalle ore 21.20). Come nelle ultime settimane gli aggiornamenti del conflitto in Ucraina sono il fulcro della trasmissione.

Nella puntata di oggi verranno analizzati i messaggi di Putin nel giorno della parata militare sulla Piazza Rossa. Nel corso della serata, una ricostruzione, con dettagli inediti, della misteriosa tragedia nella villa di Lloret de Mar, in Spagna, dove in aprile sono stati trovati senza vita i corpi del miliardario russo ex dirigente di Novatek Sergey Protosenya, della moglie e della figlia.

A commentare la cronaca raccontata in diretta degli inviati a Mosca e in Ucraina, tra gli altri: la responsabile Esteri del Partito Democratico, Lia Quartapelle, appena rientrata da una missione a Kiev; il docente del Pontificio Istituto Orientale padre Stefano Caprio, il presidente della Fondazione del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, Toni Capuozzo, Cristina Giuliano e Federico Rampini. Non mancherà anche il punto di vista di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi, che ha appena compiuto 70 anni.

