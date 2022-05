Fame, stasera domenica 8 maggio in tv in seconda serata su Rai 1 lo Speciale Tg1

08 maggio 2022 a

Stasera in tv, domenica 8 maggio, in seconda serata su Rai 1, dalle ore 23.40 lo Speciale Tg1. Fame di Amedeo Ricucci è un reportage dai luoghi dell’Africa sub-sahariana e del sud-est asiatico dove c’è ancora gente che non sa che cosa mangerà il giorno dopo. Come Veronique che dice: “La fame più brutta l’ho patita lo scorso anno, quando in tre giorni ho mangiato solo una ciotola di miglio. Ero sola e non c’era un filo d’erba da cucinare”. Ancora oggi nessuna piaga è così letale, se si considera che a soffrirne sono 800 milioni di persone e che ogni anno muoiono per fame più di 5 milioni di bambini.

“Pensare che la fame sia stata debellata è un’illusione ottica –dice Isabella Garino, regional manager del Cesvi per il Kenya e la Somalia – La fame c’è, la fame è lunga, non legata cioè solo alle grandi emergenze, ed è ancora oggi la compagna di vita di troppe persone”. A rischio è anche l’obiettivo Fame Zero entro il 2030, obiettivo che si erano date le Nazioni Unite. “Se non raddoppiamo i nostri sforzi potremmo non farcela”, osserva Maurizio Martina vicedirettore generale della Fao. La Fao stima, inoltre, che 13 milioni di persone potrebbero essere spinte verso l’insicurezza alimentare a causa dell’invasione russa in Ucraina e che proprio questo conflitto sta provocando una impennata dei prezzi dei prodotti alimentari di prima necessità.

A rischio è la sicurezza alimentare proprio dei paesi più poveri che dipendono dalle importazioni di derrate agricole. Fame è un reportage in presa diretta, realizzato in collaborazione con il Cesvi, la Fao, il Wfp e Azione contro la Fame. Uno Speciale Tg1 che si annuncia particolarmente interessante e che aiuta anche ad osservare da un altro punto di vista le conseguenze che rischia di innescare il drammatico conflitto armato che contrappone la Russia e l'Ucraina.

