Big show, stasera domenica 8 maggio su Canale 5. Le anticipazioni sui blitz di Enrico Papi

08 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 8 maggio, su Canale 5 il quinto appuntamento con Big Show, il programma televisivo condotto da Enrico Papi. Dopo lo spostamento dal giovedì, stasera nuova puntata a partire dalle ore 21.40. Diamo uno sguardo agli ospiti di questa sera. Papi sarà affiancato da Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022) e come sempre dal comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e da Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare. Cristina d’Avena in occasione della puntata conclusiva del programma, propone al pubblico un eccezionale medley dei suoi brani più famosi. Big Show è un format internazionale, che ha molto successo soprattutto nel Regno Unito, e la sua premessa è semplicissima: tutti possono diventare protagonisti per una sera dello show, a loro insaputa. La regia di Big Show è stata affidata a Luigi Antonini, la direzione artistica a Luca Tommasini. Tutti possono essere coinvolti nelle puntate condotte da Enrico Papi. A partire dai telespettatori a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono subire irruzioni improvvise delle telecamere del programma mentre cenano con amici o famigliari. Ma anche mentre dormono, fanno una doccia, passeggiano per strada. Quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa promette grande divertimento. E tante emozioni.

Non solo il fenomeno del tennis a Che tempo che fa: la guerra e il Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.