Giucas Casella, la relazione con Carol Torr e il figlio James. Ora l'amore per Valeria Perilli

Giucas Casella, protagonista di tante edizioni di Domenica In, racconterà a Maria Venier la sua incredibile vita di illusionista che lo ha portato dalla Sicilia alla ribalta degli show televisivi più importanti di tutta Europa

Cinema, musica e riflessioni nella puntata di Domenica In

Giucas Casella, all'anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è originario di Termini Imerese, 72 anni, e diventa famoso come illusionista trasformandosi poi in personaggio televisivo grazie anche alle sue numerose partecipazioni a Domenica In negli anni Novanta. L'ultimo Grande Fratello Vip non è l'unico reality a cui ha partecipato: è stato infatti un concorrente de Il Ristorante (2004) e L'isola dei famosi (2008 e 2018). Celebri sono le sue frasi: "Guardami! Guardami!", "Quando lo dirò io!", e il grido "Change, change, change, change!", nel corso di alcune trasmissioni televisive, egli sosteneva inoltre di riuscire a bloccare le mani incrociate sulla testa dei presenti durante il suo spettacolo invitando la gente a casa a non provarci per la pericolosità del fenomeno. In questo modo riusciva però ad ottenere l'attenzione di tutto il pubblico incuriosito. Altro suo classico numero fu quello del passaggio sui carboni ardenti durante il quale si procurò delle ustioni.

Suo figlio è James Casella, nato nella relazione con Carol Torr, 34 anni. James Casell è un medico specializzato in chirurgia generale. Dopo la laurea in medicina ha lavorato prima al San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia di Roma. Sposato con una collega (Livia) e da poco hanno avuto un figlio (Giacomo). James è cresciuto con il padre Giucas e la compagna del padre Valeria Perilli, nota annunciatrice tv, solo pochi anni fa ha riallacciato i rapporti con mamma Carol, ballerina inglese negli anni Ottanta, che ha dichiarato come sia "stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l'avremmo cresciuto insieme". "Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva" ha invece dichiarato tempo fa Giucas.

