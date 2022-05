Guido Maria Brera, chi è il marito di Caterina Balivo: manager e scrittore, la decisione durante il Covid

08 maggio 2022 a

a

a

Il manager e scrittore Guido Maria Brera ospite a Domenica In, oggi 8 maggio 2022. Presenterà il suo nuovo libro Dimmi cosa vedi tu da lì dedicato alla complessa figura dell’economista Federico Caffè, misteriosamente scomparso nel 1987.

Giovanna Ralli, il colpo di fulmine con Ettore Boschi: "La prima volta andò benissimo"

Ma chi è Guido Maria Brera? Romano, 52 anni, all’età di 29 - un anno dopo essersi trasferito a Londra - ha co-fondato il gruppo Kairos, specializzato nel settore della gestione patrimoniale. Infatti una delle più grandi passioni di Brera, infatti, è la finanza, ambito nel quale comincia a cimentarsi collaborando con la Fineco. Tra le sue passioni anche la scrittura. Nel 2014, ha pubblicato un libro semiautobiografico intitolato I Diavoli nel quale spiega cosa significhi operare nel campo della finanza in epoca contemporanea. Il libro è stato trasformato in un portale informativo sul mondo della finanza ed è stato anche adattato come serie televisiva trasmessa su Sky Atlantic.

Francesco Merola, il papà Mario e chi è la moglie Marianna Mercurio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Guido Maria Brera ha sposato la conduttrice Caterina Balivo nel 2014. La coppia ha celebrato le proprie nozze a Capri. Brera e Balivo hanno avuto due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017. Il figlio maggiore, come rivelato dalla conduttrice, soffre di tosse cronica da inquinamento, patologia emersa sin dai primi anni di vita del piccolo e causata dallo smog. Nel 2020, la coppia ha vissuto un periodo di separazione. Caterina Balivo, infatti, ha raccontato che il marito ha deciso di allontanarsi dalla famiglia per motivi lavorativi e per non rischiare di contagiarsi con il Covid.

Cinema, musica e riflessioni nella puntata di Domenica In

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.