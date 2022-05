Elisa, quando cantò a Karaoke di Fiorello. Chi è il marito Andrea Rigonat

08 maggio 2022 a

a

a

Elisa ospite di Domenica In, oggi 8 maggio 2022. La cantante dei record con oltre 45 dischi di platino e seconda classificata al Festival di Sanremo 2022 (dopo aver vinto sul palco dell'Ariston nel 2001 con il brano Luce), si esibirà al pianoforte con il brano O forse sei tu e insieme all’attrice Matilda De Angelis presenterà il nuovo singolo che si intitola Litoranea, che è uscito in questi giorni e che fa parte del suo nuovo album Ritorno al futuro. In carriera ha venduto - per ora - quasi 6 milioni di dischi (anche in Europa e Nord America.

Cinema, musica e riflessioni nella puntata di Domenica In

Nata a Trieste, ma cresciuta tra Gorizia e Monfalcone, 44 anni, Elisa Toffoli è una delle poche cantautrici italiane a scrivere la quasi totalità dei suoi testi in inglese e ha cantato altre tre lingue diverse come il francese, lo sloveno e il curdo. Il successo in ambito discografico arrivò a 19 anni con l'album d'esordio Pipes & Flowers, ma la notorietà al grande pubblico giunse a 23 anni grazie alla vittoriosa partecipazione al Festival di Sanremo 2001 con la canzone Luce (tramonti a nord est). Anche se il suo vero esordio - in televisione - è a 15 anni, nel 1992, in una puntata di Karaoke condotta da Fiorello. Nel 2008 il suo esordio negli Stati Uniti al Joe's Pub di New York, tempio della musica alternativa e rampa di lancio per molti artisti stranieri, a cui poi è seguito il suo primo tour americano. Tra suoi brani di maggior successo ci sono Gli ostacoli del cuore, Eppure Sentire (un Senso Di Te), No Hero, Broken, Stay, Rainbow.

LDA, il figlio di Gigi D'Alessio ha già vinto un disco d'oro

Elisa si è sposata nel 2015 con Andrea Rigonat. I due si erano conosciuti nel 1996 perché lui era entrato a far parte della band che accompagnava Elisa in tour come lead guitar. All’epoca, era però fidanzato con una delle coriste. Per la Toffoli fu amore a prima vista e, dopo un anno, decise di dichiararsi. Da lì si misero insieme e la loro relazione prosegue a gonfie vele ancora oggi. I due sono una coppia anche lavorativamente: Rigonat, infatti, è anche produttore musicale. Insieme hanno due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009 e Sebastian, nato il 20 maggio 2013.

Addio a Sauro Cosimetti, il deejay originario di Valfabbrica è morto. Aveva legato il suo nome anche al mitico Red Zone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.