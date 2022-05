Rafael Nadal ospite in esclusiva di Che tempo che fa, stasera domenica 8 maggio su Rai 3

08 maggio 2022 a

Definirlo campione è riduttivo. Il termine leggenda forse calza di più. Ovviamente il riferimento è al tennis, visto che stiamo parlando di Rafael Nadal. Questa sera, domenica 8 maggio, su Rai 3, il fenomeno della racchetta sarà ospite in esclusiva di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (inizio alle ore 20). Il fenomeno spagnolo, che questa settimana è tornato in campo nel Mutua Madrid Open, è uno dei più forti tennisti di sempre; lo scorso 30 gennaio, conquistando gli Australian Open - dopo aver battuto in finale il russo Daniil Medvedev - ha vinto il 21esimo torneo del Grande Slam, siglando così un nuovo record per il tennis maschile.

Nella sua carriera ha conquistato 13 Roland Garros (dove detiene il record di 105 partite vinte), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open, vincendo in totale 91 tornei in singolare e 11 in doppio, oltre a essersi aggiudicato 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi e 5 Coppe Davis. Nadal è stato numero 1 del ranking mondiale per ben 209 settimane, la prima volta nel 2008 e l’ultima nel 2020 ed è l’unico tennista della storia ad aver raggiunto la posizione numero 1 del ranking Atp nel corso di tre decenni diversi. Nel 2008, insieme alla madre Ana María Parera, ha fondato l'associazione benefica Rafa Nadal Foundation, che ha come scopo l’integrazione e lo sviluppo dei bambini e dei giovani in Spagna e in India attraverso lo sport e l’educazione.

Insomma non soltanto un campione nello sport, ma anche nella vita. E non a caso da molti è considerato un vero e proprio esempio e punto di riferimento. Amatissimo, molto seguito, supporter in tutto il mondo, Rafael Nadal è già entrato nella storia del tennis dalla porta principale, accolto con tutti gli onori. Stasera si racconterà a Che tempo che fa.

