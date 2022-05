Rebus oggi domenica 8 maggio su Rai 3. Paolo Rumiz ospite di Augias e Zanchini

08 maggio 2022 a

Oggi, domenica 8 maggio, alle 16.30 torna su Rai 3 Rebus, il nuovo programma di Corrado Augias e Giorgio Zanchini. Cosa divide gli stati? Confini territoriali, culturali, linguistici. Ci sono tanti tipi di confini. Invece di separare e contrapporre potrebbero essere i luoghi da cui ci si affaccia per conoscere cosa c'è dall'altra parte. Potrebbero trasformarsi in punti di contatto e di scambio, di incontro. Con Paolo Rumiz, grande viaggiatore e narratore dell’Europa, Giorgio Zanchini e Corrado Augias cercano di comprendere quali sono i punti di incontro e le divergenze che in questo momento attraversano l’Europa Occidentale e Orientale. Con lo scrittore e saggista Walter Siti si rende omaggio a Pierpaolo Pasolini, concentrando l’attenzione sul percorso letterario del poliedrico intellettuale, di cui questo anno si celebra il centenario della sua nascita.

