Da noi a ruota libera, oggi 8 maggio su Rai 1. Gli ospiti di Francesca Fialdini

08 maggio 2022 a

a

a

Oggi, domenica 8 maggio, su Rai 1 a partire dalle ore 17.20, parata di ospiti durante Da Noi... a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini e in onda in diretta tutti i pomeriggi dei giorni festivi della settimana. Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna; Ron, pronto a festeggiare i 50 anni di carriera; Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, commentatori dell’Eurovision Song Contest, saranno i principali protagonisti della puntata di oggi.

La guerra e le conseguenze politiche in Italia e nel mondo a Mezz'ora in più

Inoltre, ci sarà il duo comico formato da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. Il programma, giunto con successo alla terza stagione, rimane fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i momenti particolari di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi, aprendosi ancora di più all’attualità delle breaking news. Ogni domenica un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci.

Cinema, musica e riflessioni nella puntata di Domenica In

Una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme. Che non sussurra e non urla, ma parla e ascolta. E anche oggi si andrà avanti su questa linea. Cercando di scoprire i momenti particolari dell'intensa vita di Lino Banfi, ma anche le soddisfazioni professionali di Ron, da cinquanta anni uno dei protagonisti della storia musicale del nostro Paese, tra l'altro alla vigilia di un appuntamento importante come l'Eurovision Song Contest che sarà presentato da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Saranno proprio loro a raccontare cosa devono attendersi i telespettatori e gli amanti della musica dall'edizione 2022.

Le mamme di Beppe Convertini e Peppone alla puntata di Linea Verde

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.