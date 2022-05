Domenica In oggi 8 maggio su Rai 1. Gli ospiti e le anticipazioni

08 maggio 2022 a

Domenica In è da sempre la trasmissione regina del giorno festivo della settimana. Sarà così anche oggi, domenica 8 maggio, giorno della Festa della Mamma. Inizio alle ore 14 per il programma condotto da Mara Venier. Come di consueto, molti saranno gli ospiti e i momenti di profonda riflessione. Giovanna Ralli, premiata con il David di Donatello alla carriera, si racconterà tra vita privata e professionale, svelando aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film e serie tv di grande successo.

Elisa, invece, la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino e seconda classificata al Festival di Sanremo 2022, si esibirà al pianoforte con il brano O forse sei tu e insieme all’attrice Matilda De Angelis presenterà il nuovo singolo che si intitola Litoranea, che è uscito in questi giorni e che fa parte del suo nuovo album Ritorno al futuro. Sempre restando in campo musicale, in collegamento da Torino, invece, Mahmood e Blanco, vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo con Brividi, racconteranno le emozioni e l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 che andrà in onda su Rai 1.

Giucas Casella, protagonista di tante edizioni di Domenica In, racconterà la sua incredibile vita di illusionista che lo ha portato dalla Sicilia alla ribalta degli show televisivi più importanti di tutta Europa mentre Francesco Merola, figlio dell’indimenticabile Mario, si esibirà con alcune canzoni della tradizione napoletana oltre a cantare il suo nuovo singolo Me sposo a te, dedicato alla sua promessa sposa l’attrice e cantante Marianna Mercurio. Il manager e scrittore Guido Maria Brera, presenterà il suo nuovo libro Dimmi cosa vedi tu da lì dedicato alla complessa figura dell’economista Federico Caffè, misteriosamente scomparso nel 1987. Dunque come al solito una puntata particolarmente intensa e ricca di ospiti, esibizioni artistiche e intense riflessioni.

