A sua immagine oggi domenica 8 maggio. La giornata delle vocazioni

Come tutte le domeniche, anche oggi 8 maggio, su Rai 1 alle ore 10.30 è in programma A sua immagine. Che cos'è la vocazione? Cosa si intende per chiamata? Esistono dei segni che ci permettono di riconoscerla e di capire qual è il giusto cammino da intraprendere? La vocazione è legata esclusivamente alla vita consacrata? E’ sufficiente scoprire la propria vocazione per essere felici? Sono alcune delle domande che verranno poste nella puntata di questa mattina sulla principale rete della televisione di Stato.

Si parlerà della 59ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebra domenica e che avrà per tema: “Fare la storia”. Il titolo, tratto dall’Esortazione apostolica di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale, intende focalizzare l’attenzione sulla vocazione come responsabilità. Se la vocazione nasce dall’incontro personale con Dio, la stessa può realizzarsi solo insieme agli altri, perché la vocazione non è mai solo “per me” ma sempre per “qualcun altro”. In studio con Lorena Bianchetti, oggi ci saranno suor Veronica Cristiana, suora francescana alcantarina che lavora con i giovani a Nola, don Giovanni Biallo, assistente spirituale Opera Romana Pellegrinaggi e in collegamento Giovanni Grandi, professore di filosofia morale all’Università di Trieste, che da anni collabora con l’Ufficio pastorale per le vocazioni della Cei. Inoltre, saranno raccontate storie di donne e uomini che hanno trovato, non senza difficoltà e fatica, la propria strada. "Una strada - spiegano gli autori del programma - che va percorsa ogni giorno e che va alimentata quotidianamente".

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di A Sua Immagine con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla santa messa, sempre in diretta: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica del Santo Sepolcro di Barletta (Barletta-Andria-Trani). Regia di Gianni Epifani e commento Simona De Santis. Alle 12 sarà trasmesso il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.

